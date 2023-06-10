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Сборная России договаривается о матче с участником ЧМ-2022

10 Июня 2023 • 08:12 Комментировать

Сборная России рассматривает национальную команду Катара в качестве потенциального соперника. Об этом сообщается на страницах «Спорт-Экспресса».

По сведениям журналистов, товарищеский поединок между командами может состояться осенью текущего года. В настоящий момент федерации футбола России и Катара ведут переговоры по организации спарринга.

Напомним, что Россия отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим подопечные Валерия Карпина могут проводить только товарищеские встречи. В последнем матче сборная России на своем поле одержала победу над Ираком со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Катара
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