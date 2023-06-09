Глушаков заявил, что продолжит играть за сборную России

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков поделился комментарием о возможном выступлении за сборную России.

«Я буду играть в сборной России! Карьеру не завершаю. Готов ли играть против Узбекистана и Таджикистана? Конечно! Я люблю футбол», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, 36-летний хавбек пополнил состав «Пари НН» прошлой зимой. В футболке нижегородцев он провел девять матчей и отметился одним забитым мячом.

Добавим, что последний раз Глушаков появлялся на поле в составе национальной команды в марте 2018 года в товарищеской игре против сборной Бразилии (0:3). Всего на счету футболиста 57 матчей за сборную России и пять голов.