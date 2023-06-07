Булыкин предположил, почему Смолов завершил карьеру в сборной России

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о заявлении форварда «бело-голубых» Фёдора Смолова, который больше не планирует выступать за сборную России.

«Думаю, просто захотел сосредоточиться на клубе. Все-таки у него один из последних контрактов. И женился недавно. Может быть, из-за всего этого и решил сосредоточиться на клубной карьере», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

В минувшем сезоне 33-летний Смолов принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 12 голов и стал автором 6 результативных передач.

Напомним, ранее футболист продлил контракт со столичным клубом до середины 2024 года.

Смолов: «Я больше не сыграю в официальном матче за сборную»



