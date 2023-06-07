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Аршавин не видит смысла в сборах сборной России без матчей

07 Июня 2023 • 14:29 Комментировать

Экс-форвард петербургского «Зенит», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о целесообразности проведения тренировочных сборов национальной команды.

«Когда игры есть, конечно, нужно [собираться сборной России]. Когда матчей нет, то я не вижу смысла просто собираться для сбора», - цитирует ТАСС слова Аршавина.

Напомним, что в конце мая было объявлено об отмене тренировочного сбора из-за отсутствия спарринг-партнера. Сбор был перенесен на осень.

Последний товарищеский матч подопечные Валерия Карпина провели против Ирака и отпраздновали победу со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная России
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