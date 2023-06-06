Карпин высказался об осеннем сборе

Июньский сбор национальной сборной России был отменён после того, как РФС не смог найти для команды соперника на товарищеский матч. Теперь российская сборная должна собраться осенью. Рулевой команды Валерий Карпин уверен в том, что сбор состоится.

«Уверен в том, что соберёмся, на 99,9%. Будут какие-то соперники, я не могу подтвердить, но соперники будут. То, что мы соберёмся осенью, это однозначно», - сказал Карпин, чьи слова приводит ТАСС.

В последний раз сборная России собиралась в марте. Тогда команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча – против Ирана (ничья 1:1) и Ирака (победа 2:0).