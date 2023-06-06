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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Карпин допускает, что за сборную России будут играть футболисты старше 30 лет

06 Июня 2023 • 11:34 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин допускает, что будет вызывать в национальную команду игроков старше 30 лет в период отстранения от международных турниров.

«Не думаю, что нас вернут на следующий год. Но игроки, которым сейчас 30, через два года им будет 32 года, как мы видим, люди играют и до 36, 37 лет. Тех футболистов, которым во время бана исполняется 30 лет, возможно, будем вызывать», - цитирует наставника ТАСС.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. Команда может проводить только товарищеские поединки. В последнем спарринге, состоявшемся в марте, подопечные Карпина победили Ирак со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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