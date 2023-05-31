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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Угаров предложил замену национальным сборам

31 Мая 2023 • 18:52 Комментировать

Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров высказал свое мнение об отмене июньского тренировочного сбора российской национальной команды.

Угаров подчеркнул, что нет необходимости собирать национальную команду после завершения чемпионата, так как футболисты нуждаются в отдыхе. Он также отметил, что эти сборы являются дополнительными расходами и не приносят значительной пользы.

«Отмена – правильное решение. Я думаю, лучше сделать больше игр в чемпионате России», – заявил Угаров в интервью изданию «РБ Спорт».

Предложение Угарова состоит в организации дополнительного турнира, например Кубка лиги, который проходил бы за два месяца до начала РПЛ, с привлечением хорошего премиального фонда.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Денис Угаров РПЛ
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