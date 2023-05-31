Реакция Сёмина на отмену сбора сборной России

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новость о том, что июньский сбор сборной России отменен.

«С одной стороны, игроки могут хорошо подготовиться к чемпионату в своих клубах, но, с другой стороны, для сборной нужны игры. Поэтому здесь сложно сказать, правильное ли это решение», - приводит слова специалиста Vseprosport.ru.

Тренировочный сбор национальной команды перенесен на осень.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина не могут участвовать в международных турнирах из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Последний товарищеский матч Россия провела против Ирака в марте и победила со счетом 2:0.