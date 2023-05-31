Карпин - о ЦАФА: «Минусов от участия в этом турнире больше, чем плюсов»

Наставник сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение не принимать участие в турнире ЦАФА.

«Минусов от участия в этом турнире больше, чем плюсов. Это и неудобные сроки, и условия», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что турнир ЦАФА состоится с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. В нем примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Накануне стало известно об отмене июньского сбора национальной команды. В последнем поединке, состоявшемся в марте, сборная России одержала победу над Ираком со счетом 2:0.