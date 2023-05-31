Ловчев отреагировал на отмену сбора сборной России

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об отмене июньского тренировочного сбора национальной команды России из-за отсутствия спарринг-партнера.

«Почему ни с кем не договорились? Ощущение, что у России есть сборная, пропадать не должно. Да, нас пытаются изолировать всюду, но не надо с этим соглашаться, и на сентябрь нужен кровь из носу соперник», - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Ранее у сборной России планировался товарищеский матч против Камеруна, однако поединок сорвался. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу над Ираком со счетом 2:0.