Гладилин: «Сборной России нецелесообразно играть с соперником, который неинтересен»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался об отмене товарищеских матчей сборной России.

«Я не знаю, по какой причине сорвалась игра с Камеруном. Дальше, я думаю, соперников найдут, но сейчас нецелесообразно играть с соперником, который слабее или неинтересен», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Во вторник, 30 мая, РФС объявил о том, чтобы сборы национальной команды в июне не состоятся. Следующий сбор подопечные Валерия Карпина проведут осенью. Таким образом, футболисты получат полноценный отпуск после окончания текущего сезона, и у них будет возможность восстановиться перед новым розыгрышем РПЛ.