Масалитин считает, что РФС правильно отменил сборы национальной команды

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение РФС не проводить сборы национальной команды в июне.
«Понимаете, сейчас футбол становится динамичным. Очень много футболистов сейчас получают травмы, потому что проводят очень много игр. Поэтому здесь, я думаю, все правильно поступили. Эти сборы сейчас не нужны», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».
Напомним, у сборной России должна была пройти товарищеская игра против национальной команды Камеруна, но власти африканской страны запретили местной команде проводить матч против России.
Следующий сбор подопечные Валерия Карпина проведут осенью.
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