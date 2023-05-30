Масалитин считает, что РФС правильно отменил сборы национальной команды

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение РФС не проводить сборы национальной команды в июне.

«Понимаете, сейчас футбол становится динамичным. Очень много футболистов сейчас получают травмы, потому что проводят очень много игр. Поэтому здесь, я думаю, все правильно поступили. Эти сборы сейчас не нужны», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Напомним, у сборной России должна была пройти товарищеская игра против национальной команды Камеруна, но власти африканской страны запретили местной команде проводить матч против России.

Следующий сбор подопечные Валерия Карпина проведут осенью.