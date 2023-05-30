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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Деменко: «Надо дать футболистам сборной отдохнуть после чемпионата»

30 Мая 2023 • 18:39 Комментировать

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко прокомментировал отмену летнего сбора национальной команды.

«Возможно, надо дать футболистам отдохнуть после чемпионата. Все же там небольшая пауза и уже летом старт нового чемпионата. Так что, может, правильно и разумно не проводить», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

Напомним, у сборной России был запланирован товарищеский матч против Камеруна на 15 июня. Однако власти камерунской страны запретили команде проводить контрольную игру с Россией.

Добавим, что теперь главный тренер сборной России Валерий Карпин планирует провести сборы осенью.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Деменко
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