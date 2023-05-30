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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Гладилин: «Если у сборной нет соперника, то ребят нет смысла собирать»

30 Мая 2023 • 18:24 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о том, что сборная России не станет проводить товарищеские матчи в июне. Ранее стало известно, что следующий сбор национальной команды состоится осенью.

«Сбор нужен был, когда была игра запланирована. Провести короткий сбор, подвести итоги, пообщаться ребятам. Карпин работает, все тренеры работают. Он всех игроков видит. Так что, если нет игры, то ребят нет смысла собирать», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, на 15 июня у сборной России была запланирована товарищеская игра с Камеруном, однако власти африканской страны запретили команде играть с Россией.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Валерий Гладилин
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