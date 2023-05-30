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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

В Кот-д’Ивуаре высказались о возможности проведения матча с Россией

30 Мая 2023 • 15:43 Комментировать

Идрисс Диалло, который занимает должность президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара, дал комментарий по поводу возможности проведения товарищеского матча против сборной России.

Отметим, что сборная России в июне решила не собираться. Сбор национальной команды был отменён из-за неудачи с поиском соперника.

«Мы сотрудничаем и общаемся с РФС, однако матч между нашей сборной и командой России в этом году невозможен - все игры у нас запланированы. Посмотрим, что будет в будущем. Мы открыты к диалогу», - высказался Диалло, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В следующий раз сборная России соберётся осенью. Как известно, в настоящий момент российская национальная команда не участвует в официальных турнирах из-за введённых санкций.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Сборная Кот д-Ивуара
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