В Кот-д’Ивуаре высказались о возможности проведения матча с Россией

Идрисс Диалло, который занимает должность президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара, дал комментарий по поводу возможности проведения товарищеского матча против сборной России.

Отметим, что сборная России в июне решила не собираться. Сбор национальной команды был отменён из-за неудачи с поиском соперника.

«Мы сотрудничаем и общаемся с РФС, однако матч между нашей сборной и командой России в этом году невозможен - все игры у нас запланированы. Посмотрим, что будет в будущем. Мы открыты к диалогу», - высказался Диалло, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В следующий раз сборная России соберётся осенью. Как известно, в настоящий момент российская национальная команда не участвует в официальных турнирах из-за введённых санкций.