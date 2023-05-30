Тарханов: «Сезон был тяжёлый, поэтому сборной надо взять паузу»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением об отмене летних товарищеских матчей сборной России.

«Летом короткий отрезок между чемпионатами, поэтому футболисты должны отдохнуть. Сезон тяжелый был, поэтому в этой ситуации сборной надо взять паузу», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что сборная России не будет проводить товарищеские матчи в июне, как это планировалось ранее. Следующие сборы национальной команды состоятся осенью.

Напомним, последний матч сборная России провела в конце марта. В контрольном поединке команда Валерия Карпина одержала победу над Ираком (2:0).