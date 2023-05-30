Булыкин отреагировал на отмену сбора сборной России

Экс-нападающий «Динамо» и Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о том, что сборная России не будет проводить сбор в июне.

«В сборах на самом деле нет смысла. Но какую-нибудь игру нужно обязательно придумать, чтобы наша сборная поиграла, показала себя и порадовала болельщиков», - приводятся слова Булыкина на станицах издания «Чемпионат».

Ранее было объявлено, что следующий тренировочный сбор национальной команды состоится осенью.

Последний товарищеский матч сборная России провела против Ирака. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 2:0.