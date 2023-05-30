Известно, когда пройдёт следующий сбор сборной России

Стало известно, когда состоится следующий тренировочный сбор национальной команды России. Как сообщается на официальном сайте РФС, подопечные Валерия Карпина соберутся осенью.

Это решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, которые отправляют игроков в национальную команду. РФС начал переговоры с рядом федераций о возможной организации товарищеских матчей.

Ранее стало известно, что сборная России не станет собираться в июне из-за отсутствия спарринг-партнера.

В последнем спарринге команда Карпина одержала победу над Ираком со счетом 2:0.