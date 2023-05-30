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Сборная России отменила сбор в июне - названа причина

30 Мая 2023 • 13:16 Комментировать (1)

Июньский тренировочный сбор сборной России отменен. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Севастиан Терлецкий.

Как отметил источник, сбор не состоится из-за того, что РФС не удалось найти соперника для организации товарищеского поединка после срыва спарринга с Камеруном.

Последний контрольный матч национальная команда России сыграла в марте текущего года. На стадионе в Санкт-Петербурге подопечные Валерия Карпина принимали сборную Ирака. Российская команда отпраздновала победу со счетом 2:0.

Напомним, что Россия отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.

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Сборная России
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