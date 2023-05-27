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В Госдуме ответили на вопрос о возможных матчах со странами БРИКС эксклюзив

27 Мая 2023 • 12:13 Комментировать

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Дмитрий Свищёв в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос о возможных организациях матчей сборной России со странами БРИКС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил чиновникам подготовить соревнования между пятью дружественными странами под названием БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

«Любую возможность мы должны использовать. Основная задача, и наша (Министерство спорта  - прим. «Евро-Футбол.Ру»), и РФС это обеспечить возможность нашей национальной команды не растерять, а наоборот развивать её. Быть на пике и так далее. Для этого необходимо играть. Ситуация в мире не простая, с российским спортом очень сложная, и мы видим, как пытаются забанить всё, что связано с российским спортом. Одновременно это должно подстёгивать наши организации, в том числе и Российский футбольный союз для того, чтобы обеспечить возможность нашей команде играть.

Как это сделать? Это разговорный процесс, переговоры с федерациями, с министрами спорта, с клубами и спортсменами. Необходимо и дальше вести такую работу. Это нужно делать, это обязанность президентов федераций и в том числе, президента РФС. Необходимо продолжать диалог не только со своими коллегами из других федераций, а также с представителями ФИФА и УЕФА», - сказал Свищёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Свищёв
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