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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Петржела: «Не думаю, что Дзюба может стать лидером сборной»

25 Мая 2023 • 21:16 Комментировать

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в сборную России.

«Может ли Артём рассчитывать на вызов в сборную в межсезонье? Я не думаю, что Дзюба может стать лидером сборной в нынешних условиях», — приводит слова Петржелы «Матч ТВ».

В текущем сезоне 34-летний Дзюбы принял участие в 11 матчах за «Локомотив», в которых забил 8 голов и стал автором 4 результативных передач.

Ранее появилась информация о планах сборной России провести два контрольных поединка в июне (15-го и 20-го числа). Напомним, на данный момент в национальную команду не вызываются игроки старше 30 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Властимил Петржела Артём Дзюба
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