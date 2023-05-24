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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Билялетдинов предложил сборной России сыграть с Бразилией

24 Мая 2023 • 10:23 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной России Динияр Билялетдинов высказался о потенциальных соперниках команды по товарищеским матчам. Ранее от спарринга с подопечными Валерия Карпина отказался Камерун.

«С кем теперь играть сборной России? Не знаю, с китайцами пусть сыграют. Надо искать других соперников. Можно попробовать договориться со сборной Бразилии», - передает слова Билялетдинова «Спорт день за днём».

Напомним, что правительство Камеруна запретило сборной принимать участие в контрольном поединке с Россией.

В последнем матче команда Карпина отпраздновала победу над Ираком со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная России Динияр Билялетдинов
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