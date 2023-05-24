Билялетдинов предложил сборной России сыграть с Бразилией

Экс-футболист национальной сборной России Динияр Билялетдинов высказался о потенциальных соперниках команды по товарищеским матчам. Ранее от спарринга с подопечными Валерия Карпина отказался Камерун.

«С кем теперь играть сборной России? Не знаю, с китайцами пусть сыграют. Надо искать других соперников. Можно попробовать договориться со сборной Бразилии», - передает слова Билялетдинова «Спорт день за днём».

Напомним, что правительство Камеруна запретило сборной принимать участие в контрольном поединке с Россией.

В последнем матче команда Карпина отпраздновала победу над Ираком со счетом 2:0.