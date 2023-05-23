Пономарёв прокомментировал отказ Камеруна играть с Россией

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал новость о том, что сборная Камеруна отказалась играть против сборной России.

Пономарёв отметил, что политика снова вмешалась в спорт, а также добавил, что РФС стоит обратить свой взор на Азию и перейти в АФК вместо того, чтобы надеяться на то, что все будет, как прежде, и российские команды вернутся в европейский футбол.

«Конечно, сборной Камеруна запретили, потому что они побоялись. Не ожидал такого расклада», – заявил Пономарев в интервью изданию «РБ Спорт».

Планировалось, что матч с Камеруном должен был состояться 15 июня в Москве.