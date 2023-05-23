Булыкин считает, что если сборная России сыграет плохо, то на футболистов выльется много грязи

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что футболисты сборной России должны достойно сыграть в июньских товарищеских матчах. Ранее сообщалось, что РФС планирует провести две контрольные игры: 15 и 20 июня.

«Футболистам нужно будет порадовать болельщиков хорошей игрой, потому что если этого не произойдет, то на них опять выльется много грязи. Вся страна смотрит, вся страна ждет побед, потому что сейчас товарищеские матчи остались единственной отдушиной для всех», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Эксперт уверен, что эти факторы должны заставить игроков выложиться на все сто процентов в предстоящих встречах.

Напомним, последний товарищеский матч сборная России провела 26 марта против Ирака, в котором одержала победу со счетом 2:0.