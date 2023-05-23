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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

«Меня сильно удивил запрет Камеруна на матч с Россией» — Непомнящий

23 Мая 2023 • 13:40 Комментировать

Известный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на решение сборной Камеруна не проводить товарищескую встречу с Россией. Ранее сообщалось, что власти африканской страны запретили местной сборной играть с российской национальной командой.

«Меня сильно удивил запрет сборной Камеруна на матч со сборной России. Очень жаль. Я считаю, что сборная Камеруна — интересный соперник, но тут дело не в самой сборной — запретило правительство. Непонятно, кто там принял это решение», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

По информации СМИ, товарищеская встреча между командами должна была пройти 15 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Непомнящий Сборная Камеруна
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