«Меня сильно удивил запрет Камеруна на матч с Россией» — Непомнящий

Известный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на решение сборной Камеруна не проводить товарищескую встречу с Россией. Ранее сообщалось, что власти африканской страны запретили местной сборной играть с российской национальной командой.

«Меня сильно удивил запрет сборной Камеруна на матч со сборной России. Очень жаль. Я считаю, что сборная Камеруна — интересный соперник, но тут дело не в самой сборной — запретило правительство. Непонятно, кто там принял это решение», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

По информации СМИ, товарищеская встреча между командами должна была пройти 15 июня.