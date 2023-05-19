РФС договаривается о домашнем матче сборной России – Дюков

Александр Дюков, который возглавляет Российский футбольный союз, дал комментарий по поводу планов сборной России на июньский сбор. По словам функционера, РФС сейчас ведёт переговоры о проведении домашнего товарищеского матча.

«Объявим, как договоримся и подпишем документы. Договариваемся о матче в России», - сказал Дюков, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 15 июня сборная России может провести товарищеский матч против Камеруна.

Напомним, что сборная России ранее отказалась от выступления в июне на турнире в Центральной Азии.