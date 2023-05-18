Участник ЧМ-2022 готов сыграть со сборной России

Глава федерации футбола Ганы Курт Окрару высказался касательно потенциального товарищеского поединка против национальной сборной России.

«Мы заинтересованы в проведении товарищеского матча между сборными Ганы и России. Пока переговоры с РФС не ведутся, но у нас есть желание организовать встречу в Гане», - передает слова президента федерации издание Sport24.

Ранее в СМИ сообщалось, что сборная России может провести спарринг с Камеруном в июне.

Из-за запрета УЕФА и ФИФА подопечные Валерия Карпина могут играть только товарищеские матчи. В последнем поединке россияне одержали победу над Ираком со счетом 2:0.