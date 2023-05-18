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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Быстров - о сборной России: «На наших футболистах надо пахать, а мы их бережём»

18 Мая 2023 • 11:20 Комментировать

Экс-игрок сборной России и ряда клубов РПЛ, а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров высказался насчет возможного товарищеского поединка против национальной команды Камеруна.

«Замечательно, когда есть возможность лишний раз собрать команду, наиграть связи, тем более с хорошим соперником. Я двумя руками за. На наших футболистах надо пахать, а мы их все бережем», - приводит слова Владимира издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что товарищеский матч сборных России и Камеруна может пройти в Москве 15 июня. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина одержали победу над Ираком со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Быстров
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