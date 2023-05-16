Кавазашвили считает, что сборной России будет тяжело обыграть Камерун

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

«Камерун – очень сильная команда из Африки. Поэтому не знаю, как сборная России сыграет с нашим составом, который не имеет практики. В Камеруне полное доминирование французского футбола. Их команду еще нужно обыграть, это будет нелегко», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.

Эксперт признался, что ему не так важно, с кем будет играть национальная команда, главное, чтобы у футболистов была практика.

Ранее сообщалось, что встреча между сборной России и сборной Камеруна может пройти 15 июня в Москве.