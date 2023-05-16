Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Кавазашвили считает, что сборной России будет тяжело обыграть Камерун

16 Мая 2023 • 19:36 Комментировать

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

«Камерун – очень сильная команда из Африки. Поэтому не знаю, как сборная России сыграет с нашим составом, который не имеет практики. В Камеруне полное доминирование французского футбола. Их команду еще нужно обыграть, это будет нелегко», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.

Эксперт признался, что ему не так важно, с кем будет играть национальная команда, главное, чтобы у футболистов была практика.

Ранее сообщалось, что встреча между сборной России и сборной Камеруна может пройти 15 июня в Москве.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Анзор Кавазашвили
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.05.23 в 20:00
Грёдиг Грёдиг
УСК Аниф УСК Аниф
Видео
16.05.23 в 21:35
Аннан Атлетик Аннан Атлетик
Клайд Клайд
2.30 3.15 2.85
Видео
17.05.23 в 19:00
Вележ Вележ
Зриньски Зриньски
Видео
17.05.23 в 19:40
Хапоэль Ноф-ха-Галиль Хапоэль Ноф-ха-Галиль
Хапоэль Кфар-Шалем Хапоэль Кфар-Шалем
Видео
17.05.23 в 20:30
Хузум Хузум
Фризия Ризум-Линдхольм Фризия Ризум-Линдхольм
Видео
17.05.23 в 20:30
Айхеде Айхеде
Фленсбург Фленсбург
1.82 4.15 3.45
Видео
17.05.23 в 20:30
Бордесхольм Бордесхольм
Хайдер Хайдер
2.55 4.15 2.20
Видео
17.05.23 в 21:35
Эйрдрионианс Эйрдрионианс
Гамильтон Академикал Гамильтон Академикал
1.95 3.45 3.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Мая
19:36 · Чемпионат ЦАФА
Кавазашвили считает, что сборной России будет тяжело обыграть Камерун
17:57 · Чемпионат ЦАФА
​В ЦАФА прокомментировали приглашение на турнир судейской бригады Левникова
17:25 · Чемпионат ЦАФА
​Судейская бригада Левникова отработает на турнире в Центральной Азии
09:16 · Чемпионат ЦАФА
Радченко сравнил уровень сборных России и Камеруна
08:49 · Чемпионат ЦАФА
Каряка высказался о матче Россия - Камерун
08 Мая
11:03 · Чемпионат ЦАФА
Джикия отреагировал на отказ РФС от азиатского турнира
06 Мая
22:45 · Чемпионат ЦАФА
Озвучены планы сборной России на июнь
13:48 · Чемпионат ЦАФА
Божович: «Уважаю мнение Карпина по поводу турнира CAFA»
05 Мая
21:30 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров: «Страшного в отказе РФС от турнира ЦАФА ничего нет»
03 Мая
17:22 · Чемпионат ЦАФА
Онопко: «Все ребята хотят играть за сборную России с горящими глазами»
02 Мая
17:17 · Чемпионат ЦАФА
Онопко: «Европа или Азия? Мы отстранены от всех международных турниров – вот такой факт»
17:11 · Чемпионат ЦАФА
Онопко допускает, что соперниками сборной России будут не только команды из Азии
12:52 · Чемпионат ЦАФА
Ежов — о первом вызове в сборную России: «Карпин оставил только положительные впечатления о себе»
30 Апреля
20:32 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Если мы не будем собирать сборную, значит, те, кто нас отстранил, выиграют»
28 Апреля
09:11 · Чемпионат ЦАФА
Митрофанов - о сборной России: «Ведём переговоры с рядом федераций о проведении товарищеских матчей»
Все новости