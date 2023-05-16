​В ЦАФА прокомментировали приглашение на турнир судейской бригады Левникова

Во вторник было объявлено о том, что судейская бригада Кирилла Левникова будет работать на турнире, который на июнь организовывает Ассоциация футбола Центральной Азии (ЦАФА). Комментарий на этот счёт дали в пресс-службе организации.

«Мы раньше приглашали судей стран-участниц, но три дня назад прошло заседание судейского комитета ЦАФА, на котором было принято решение пригласить российских арбитров. Почему не были приглашены другие судьи ФИФА, например, Сергей Карасёв, Владислав Безбородов и Сергей Иванов, мы сказать не можем. Это решение принято судейским комитетом ЦАФА», - комментарий пресс-службы приводит на своих страницах sport24.

Первый в истории турнир ЦАФА пройдёт с 10 по 20 июня. Сборная России была приглашена на турнир, однако после раздумий от приглашения отказалась. Ожидается, что в июне команда Валерия Карпина проведёт один или несколько товарищеских матчей. В настоящий момент Российский футбольный союз работает над поиском соперников для национальной команды.