​Судейская бригада Левникова отработает на турнире в Центральной Азии

Российский футбольный союз во вторник объявил о том, что судейская бригада Кирилла Левникова будет работать на турнире, который организовывает Ассоциация футбола центральной Азии (ЦАФА).

Первый в истории турнир ЦАФА пройдёт с 10 по 20 июня в двух городах – в Бишкеке и Ташкенте. Участниками турнира станут сборные Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Омана.

Сборная России, как известно, отказалась от участия в турнире ЦАФА. Ожидается, что в июне команда Валерия Карпина проведёт один или несколько товарищеских матчей.