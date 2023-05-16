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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

​Судейская бригада Левникова отработает на турнире в Центральной Азии

16 Мая 2023 • 17:25 Комментировать

Российский футбольный союз во вторник объявил о том, что судейская бригада Кирилла Левникова будет работать на турнире, который организовывает Ассоциация футбола центральной Азии (ЦАФА).

Первый в истории турнир ЦАФА пройдёт с 10 по 20 июня в двух городах – в Бишкеке и Ташкенте. Участниками турнира станут сборные Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Омана.

Сборная России, как известно, отказалась от участия в турнире ЦАФА. Ожидается, что в июне команда Валерия Карпина проведёт один или несколько товарищеских матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Кирилл Левников
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