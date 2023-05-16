Каряка высказался о матче Россия - Камерун

Экс-футболист сборной России Андрей Каряка высказался о возможном товарищеском поединке против национальной команды Камеруна.

«Нормальный выбор. У нас сейчас не так много вариантов. Возможно, это действительно самый сильный наш соперник с момента отстранения. Россия может сыграть в оптимальном составе», - передает слова Каряки издание «РБ Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось, что спарринг между сборными России и Камеруна может состояться 15 июня в Москве.

Последние матчи подопечные Валерия Карпина провели в марте. Российская сборная победила Ирак со счетом 2:0 и разошлась миром с Ираном (1:1).