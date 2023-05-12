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Сборная России может провести матч с экзотическим соперником

12 Мая 2023 • 12:43 Комментировать

Названа сборная, против которой национальная команда России может повести контрольную встречу. Соперником подопечных Валерия Карпина может стать сборная Индонезии, об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта этой страны.

«Нам бы хотелось сыграть товарищеский матч против сборной России. Надеемся, что это получится», - рассказал министр спорта Индонезии Дито Ариотеджо.

Напомним, что в марте сборная России провела две товарищеские встречи. На выезде команда Карпина расписала вничью с Ираном (1:1), а на своем поле победила Ирак (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Индонезии
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