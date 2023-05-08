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Джикия отреагировал на отказ РФС от азиатского турнира

08 Мая 2023 • 11:03 Комментировать

Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на отказ РФС от участия в азиатском турнире грядущим летом.

«Поддерживаю решение, которое наше руководство приняло по поводу участия в чемпионате CAFА. Наверное, это связано с тем, что больше европейскую часть будем поддерживать. Поэтому я согласен», - передает слова защитника «красно-белых» ТАСС.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В марте подопечные Валерия Карпина сыграли два товарищеских матча – против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Георгий Джикия
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