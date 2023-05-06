Озвучены планы сборной России на июнь

Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза, озвучил планы национальной команды на июнь.

Стоит напомнить, что ранее сборная России отказалась от турнира, который организовывает Ассоциация футбола Центральной Азии (ЦАФА).

«Сейчас финализируем договорённости. Рассчитываем провести два матча в июне, в окно ФИФА. Как только договорённости будут достигнуты, будем объявлять», - сказал Митрофанов, чьи слова приводит «Спорт День за Днём».

Митрофанов также отметил, что переговоры идут со всеми сборными, которые имеют окна в своём календаре. Генсек РФС указал на разные графики и разные условия проведения игр.

Напомним, что из-за санкций сборная России сейчас не участвует в официальных турнирах.