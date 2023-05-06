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Божович: «Уважаю мнение Карпина по поводу турнира CAFA»

06 Мая 2023 • 13:48 Комментировать

Бывший наставник самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович отреагировал на позицию главного тренера сборной России Валерия Карпина относительно участия команды в турнире CAFA.

«Уважаю мнение Карпина по поводу участия в турнире CAFA. Он - главный тренер сборной и его нужно уважать. Карпин знает больше всех нас о том, что происходит внутри сборной. Нужно быть солидарным с ним», - передает слова сербского специалиста издание Sport24.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим подопечные Карпина могут проводить только товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Миодраг Божович
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