Божович: «Уважаю мнение Карпина по поводу турнира CAFA»

Бывший наставник самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович отреагировал на позицию главного тренера сборной России Валерия Карпина относительно участия команды в турнире CAFA.

«Уважаю мнение Карпина по поводу участия в турнире CAFA. Он - главный тренер сборной и его нужно уважать. Карпин знает больше всех нас о том, что происходит внутри сборной. Нужно быть солидарным с ним», - передает слова сербского специалиста издание Sport24.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим подопечные Карпина могут проводить только товарищеские матчи.