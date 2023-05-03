Онопко: «Все ребята хотят играть за сборную России с горящими глазами»

Виктор Онопко, входящий в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России, ответил на вопрос о мотивации футболистов.

«Стало ли сложнее мотивировать игроков на товарищеские матчи? Нет. Абсолютно ничего не поменялось. Все ребята хотят играть с горящими глазами. Кто не хочет, тот может не приезжать. Но пока приезжают все», — приводит слова Онопко Sport24.

Напомним, в 2023 году сборная России провела два товарищеских матча — против национальной команды Ирана (1:1) и против Ирака (2:0).

Ранее сообщалось, что РФС ведет переговоры о проведении контрольной встречи со сборной ОАЭ, которая может пройти предстоящим летом.

Сборные России и ОАЭ могут встретиться этим летом