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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Онопко: «Все ребята хотят играть за сборную России с горящими глазами»

03 Мая 2023 • 17:22 Комментировать

Виктор Онопко, входящий в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России, ответил на вопрос о мотивации футболистов.

«Стало ли сложнее мотивировать игроков на товарищеские матчи? Нет. Абсолютно ничего не поменялось. Все ребята хотят играть с горящими глазами. Кто не хочет, тот может не приезжать. Но пока приезжают все», — приводит слова Онопко Sport24.

Напомним, в 2023 году сборная России провела два товарищеских матча — против национальной команды Ирана (1:1) и против Ирака (2:0).

Ранее сообщалось, что РФС ведет переговоры о проведении контрольной встречи со сборной ОАЭ, которая может пройти предстоящим летом.

Сборные России и ОАЭ могут встретиться этим летом 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виктор Онопко
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