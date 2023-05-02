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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Онопко: «Европа или Азия? Мы отстранены от всех международных турниров – вот такой факт»

02 Мая 2023 • 17:17 Комментировать

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко ответил на вопрос о выборе между Европой и Азией.

Как известно, Российский футбольный союз может рассмотреть вариант с переходом из УЕФА в АФК, о чём было много сказано ранее.

«Не думаю, что правильно говорить, что мы пытаемся вернуться в Европу или хотим уйти в Азию. На данный момент мы отстранены от всех международных турниров. Вот такой факт есть», - сказал Онопко, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что в конце марта сборная России провела товарищеские матчи против Ирана (ничья 1:1) и Ирака (победа 2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Виктор Онопко АФК Переход РФС в АФК
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