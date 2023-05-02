Онопко допускает, что соперниками сборной России будут не только команды из Азии

Сборная России отказалась от участия в турнире, который на июнь организовывает ассоциация футбола Центральной Азии. Вероятно, команда Валерия Карпина в июне проведёт одну или несколько товарищеских игр. Член тренерского штаба национальной сборной Виктор Онопко допускает, что соперниками команды будет быть не только команды из Азии.

«Не имею такой информации. Думаю, что не только из Азии. Есть Латинская Америка, Африка», - сказал Онопко, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Осенью 2022 года и весной 2023 года сборная России проводила товарищеские матчи против Кыргызстана (победа 2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).