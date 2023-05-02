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Ежов — о первом вызове в сборную России: «Карпин оставил только положительные впечатления о себе»

02 Мая 2023 • 12:52 Комментировать

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился впечатлениями после своего первого попадания в состав сборной России.

«Когда в первый раз с Сашей Коваленко приехали в сборную России, сначала было непривычно. Валерий Георгиевич позвал нас к себе и начал общаться. Не как тренер, а как обычный человек, он оставил только положительные впечатления о себе», — цитирует Ежова Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний вингер принял участие в 24 матчах за «Крылья Советов», в которых забил три мяча и сделал четыре ассиста. Напомним, Ежов дебютировал в составе национальной команды в товарищеском матче с Кыргызстаном (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Валерий Карпин Сборная России Роман Ежов Александр Коваленко
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