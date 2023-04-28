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Митрофанов - о сборной России: «Ведём переговоры с рядом федераций о проведении товарищеских матчей»

28 Апреля 2023 • 09:11 Комментировать

Генсекретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался касательно планов сборной России на лето.

«Совместно с тренерским штабом по ряду причин приняли решение отказаться от участия в турнире ЦАФА. Ведем переговоры с рядом федераций относительно проведения и организации товарищеских матчей», - передает слова Мирофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом году ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили сборную России и клубы РПЛ от участия в официальных турнирах.

В марте сборная России провела два контрольных поединка – против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Митрофанов
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