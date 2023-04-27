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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Семак: Глобально я не считаю переход в Азию катастрофой

27 Апреля 2023 • 17:43 Комментировать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном переходе РФС в Азию.

«С точки зрения футбола нам ближе Европа. Но здесь вопрос реально ли это. Играть в любом случае нужно. И, как показала практика, легко не будет нигде. В том же Иране интенсивный, агрессивный футбол», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Специалист отметил, что здесь важным моментом является то, сколько продлится наше отстранение от еврокубков, можем ли мы ждать или стоит искать другие варианты. Семак добавил, что если переход в Азию состоится, то это не станет катастрофой.

Напомним, из-за международного бана сборная России не сможет принять участие в чемпионате Европы 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Переход РФС в АФК
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