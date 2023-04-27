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Сборная Кыргызстана готова вновь встретится с национальной командой России

27 Апреля 2023 • 12:49 Комментировать

Пресс-служба Кыргызского футбольного союза рассказала об интересе к проведению товарищеского матча против сборной России.

«Сборная Кыргызстана готова сыграть товарищеский матч с командой России даже на территории Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе изданию Sport24. Тем не менее, несмотря на большой интерес к сотрудничеству, вопрос о проведении встречи сборных России и Кыргызстана осенью нынешнего года не стоит на повестке.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина сыграли против национальной командой Кыргызстана осенью прошлого года, выиграв со счётом 2:1. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Кыргызстана
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