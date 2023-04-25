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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Колосков: «Сборной России нет смысла проводить товарищеский матч с ОАЭ» эксклюзив

25 Апреля 2023 • 21:43 Комментировать (2)

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением касательно проведения товарищеского матча между сборными России и ОАЭ. Ранее сообщалось, что национальные команды могут встретиться в конце июня.

- Сегодня появилась информация, что сборная России может в конце июня провести товарищеский матч с командой Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). В проведении такой игры есть смысл?

- В конце июня не вижу. Ребята будут в отпуске, перерывать который ради одного матча нет смысла. Да и вообще в проведении такой игры смысла мало. Обычно товарищеские встречи проводятся для подготовки к официальному турниру. Выдёргивать ребят нет смысла.

- На такие матчи надо вызывать сильнейших?

- Сложно сказать, пока ведь нет уверенности в том, что этот матч состоится. Когда будет официальное подтверждение, можем пообщаться.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Вячеслав Колосков Сборная Оаэ
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Комментарии (2)
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singem
25 Апреля 2023 в 22:21
Прoгнозы футбольных матчей i-n-f-o-s-t-a-v-k-i-.-r-u
KLINSMANN
25 Апреля 2023 в 21:48
Ой пусть сыграют жалко что ли. Только вот в июне в ОАЭ очень жарко.
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