Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением касательно проведения товарищеского матча между сборными России и ОАЭ. Ранее сообщалось, что национальные команды могут встретиться в конце июня.

- Сегодня появилась информация, что сборная России может в конце июня провести товарищеский матч с командой Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). В проведении такой игры есть смысл?

- В конце июня не вижу. Ребята будут в отпуске, перерывать который ради одного матча нет смысла. Да и вообще в проведении такой игры смысла мало. Обычно товарищеские встречи проводятся для подготовки к официальному турниру. Выдёргивать ребят нет смысла.

- На такие матчи надо вызывать сильнейших?

- Сложно сказать, пока ведь нет уверенности в том, что этот матч состоится. Когда будет официальное подтверждение, можем пообщаться.