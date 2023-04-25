Сборная России может провести матч против национальной команды ОАЭ этим летом.

«После участия юношеской сборной России в турнире в Дубае, будут организованы переговоры по этому вопросу. Встреча может пройти в Абу-Даби либо в конце июня — начале июля, либо осенью в перерыве на матчи сборных», — заявил источник, близкий к ситуации, чьи слова приводит издание Sport24. Отметим, что ранее появилась информация относительно договорённости об участии сборной России до 18 лет в турнире в Дубае в конце мая.

Напомним, что российский футбол отстранён от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля прошлого года. Подопечные Валерия Карпина провели пять товарищеских матчей, начиная с сентября, одержав две победы при трёх ничейных результатах.