Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Кафанов назвал причины отсуствия Лантратова в мартовской заявке сборной России

24 Апреля 2023 • 16:29 Комментировать

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о причинах отсутствия Ильи Лантратова на мартовском сборе национальной команды.

«Мы не знали, кто будет играть у «Локомотива» в составе. На тот момент Илья только пришёл в команду. Я ездил к ним на игры и тренировки во время сборов, играли два вратаря — Илья и Даниил Худяков. Плюс восстанавливался Гильерме, он тоже готовился к чемпионату», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». По словам Кафанова, Лантратов мог попасть в заявку, однако список футболистов составлялся ещё до возобновления Премьер-лиги, что было требованием иранской стороны.

Напомним, что Илья Лантратов, присоединившийся к «Локомотиву» зимой, провёл за «железнодорожников» семь матчей в текущей кампании чемпионата. В марте 2023 года сборная России провела два матча против национальных команд Ирана и Ирака.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Кафанов Илья Лантратов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.04.23 в 18:00
Ярун Ярун
Кустосия Кустосия
2.48 3.00 2.75
Видео
24.04.23 в 18:50
Аль-Араби Аль-Араби
Аль-Салмия Аль-Салмия
Видео
24.04.23 в 21:00
Академия Тоттенхэма Академия Тоттенхэма
Академия Челси Академия Челси
Видео
24.04.23 в 21:00
Вулверхэмптон (до 23 лет) Вулверхэмптон (до 23 лет)
Академия Кристал Пэлас Академия Кристал Пэлас
Видео
24.04.23 в 21:00
Лестер (до 23 лет) Лестер (до 23 лет)
Эвертон (до 23 лет) Эвертон (до 23 лет)
Видео
25.04.23 в 17:30
Аль-Тадамон Аль-Тадамон
Аль-Наср Дубай Аль-Наср Дубай
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Апреля
16:29 · Чемпионат ЦАФА
Кафанов назвал причины отсуствия Лантратова в мартовской заявке сборной России
23 Апреля
13:56 · Чемпионат ЦАФА
Андрей Мостовой – об отказе от турнира ЦАФА: «Что нам скажут, то и будем делать»
13:45 · Чемпионат ЦАФА
Фомин рассказал, как воспринял отказ сборной России от турнира в Центральной Азии
07:56 · Чемпионат ЦАФА
Гусев оценил самоотдачу футболистов сборной России
22 Апреля
11:24 · Россия. Премьер-лига
Сафонов — об отказе сборной России от турнира Центральной Азии: «Поеду в отпуск, но с удовольствием сыграл бы там»
07:41 · Чемпионат ЦАФА
Губерниев дал совет Карпину
21 Апреля
18:20 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Решение отказаться от азиатского турнира – абсолютно верное»
17:54 · Чемпионат ЦАФА
Карпин высказался о причинах отказа сборной России от турнира в Центральной Азии
15:24 · Чемпионат ЦАФА
Российские арбитры могут поработать в Центральной Азии
10:55 · Чемпионат ЦАФА
Сборная России может провести матч против ОАЭ
10:07 · Чемпионат ЦАФА
Филимонов отреагировал на отказ РФС от турнира в Азии
07:29 · Чемпионат ЦАФА
Овчинников: «В РФС боятся, что нам на турнире в Азии по башке настучат»
20 Апреля
18:10 · Чемпионат ЦАФА
Ирисметов – о сборной России: «Незаменимых команд нет»
11:56 · Чемпионат ЦАФА
Колыванов: «Сборная России устала играть со шпаной» 1
10:51 · Чемпионат ЦАФА
Кечинов разочарован отказом РФС от турнира в Азии
Все новости