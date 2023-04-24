Кафанов назвал причины отсуствия Лантратова в мартовской заявке сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о причинах отсутствия Ильи Лантратова на мартовском сборе национальной команды.

«Мы не знали, кто будет играть у «Локомотива» в составе. На тот момент Илья только пришёл в команду. Я ездил к ним на игры и тренировки во время сборов, играли два вратаря — Илья и Даниил Худяков. Плюс восстанавливался Гильерме, он тоже готовился к чемпионату», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». По словам Кафанова, Лантратов мог попасть в заявку, однако список футболистов составлялся ещё до возобновления Премьер-лиги, что было требованием иранской стороны.

Напомним, что Илья Лантратов, присоединившийся к «Локомотиву» зимой, провёл за «железнодорожников» семь матчей в текущей кампании чемпионата. В марте 2023 года сборная России провела два матча против национальных команд Ирана и Ирака.