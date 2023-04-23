Андрей Мостовой – об отказе от турнира ЦАФА: «Что нам скажут, то и будем делать»

Атакующий полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался по поводу отказа сборной России от турнира в Центральной Азии, который пройдёт в июне.

О том, что российская национальная команда не выступит на турнире ЦАФА, было объявлено по ходу недели.

«Это точно не мне решать, что нам скажут, то и будем делать, тут выбирать не приходится. Действуем так, как говорят. Отпуск сохранится? Я не уверен, что, если турнира не будет, не соберут сборную. Поэтому все равно может быть без отпуска в этом году», - сказал Мостовой, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что сборная России в июне может провести один или несколько товарищеских матчей. В марте, напомним, команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).