Фомин рассказал, как воспринял отказ сборной России от турнира в Центральной Азии

На неделе было объявлено, что сборная России не будет выступать на турнире в Центральной Азии. О своей реакции на это решение рассказал полузащитник Даниил Фомин, который на клубном уровне представляет «Динамо».

«Воспринял как данность. Приняли бы решение сыграть - сыграли бы, нет - нет», - сказал Фомин, чьи слова приводит ТАСС.

Отметим, что сборная России сейчас не участвует в официальных турнирах из-за санкций, которые были наложены в прошлом году.. Команда Валерия Карпина в последнее время проводит только товарищеские матчи, причём находить для них соперников непросто.