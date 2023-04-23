Гусев оценил самоотдачу футболистов сборной России

Спортивный комментатор Виктор Гусев поделился мнением о футболистах национальной сборной России.

«Согласен ли я, что футболисты сборной не хотят играть? Не согласен. Футболисты стараются, бьются. Посмотрите на их ноги. После самого бездарно проигранного матча они выходят с окровавленными ногами», - передает слова Гусева издание «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований совместным решением ФИФА и УЕФА. В прошлом месяце подопечные Валерия Карпина сыграли на выезде вничью со сборной Ирана (1:1) и отпраздновали домашнюю победу над Ираком (2:0).