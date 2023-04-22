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Губерниев дал совет Карпину

22 Апреля 2023 • 07:41 Комментировать

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе Валерия Карпина в национальной сборной России.

«Ему стоит быть чуть-чуть погибче. Я с большой симпатией отношусь к Валерию Георгиевичу, у нас хорошие отношения. Но его право и не проявлять гибкость как человека, который находится на хозяйстве, - передает слова комментатора издание Metaratings.ru.

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера сборной России с лета 2021 года. В минувшем месяце национальная команда провела два товарищеских поединка. Россияне на выезде сыграли вничью с Ираном (1:1), а на своем поле отпраздновали победу над Ираком (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Губерниев
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